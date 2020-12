Política Prefeito de Gurupi se antecipa e exonera secretariado, mas com efeitos dia 31 de dezembro Exonerações saíram no Diário Oficial do município desta quinta-feira, 3

O prefeito de Gurupi, Laurez Moreira (PSDB), se antecipou ao último dia de seu mandato, que o obriga a exonerar todos seus auxiliares, e publicou a exoneração do secretariado e cargos de confiança nesta quinta-feira, 3. Os atos saíram em sequência no Diário Oficial do Município, mas só terão efeitos no dia 32 de dezembro. Os decretos exoneram servidões da...