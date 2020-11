Política PF faz operação contra candidato a vereador em Araguaína que prometeu R$ 200 por voto Operação “Desunidos” envolve 12 policiais para cumprir 3 mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira, 11

Em cumprimento a decisão judicial da 001ª Zona Eleitoral de Araguaína/TO a Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (11), a Operação "Desunidos", com o objetivo de coibir suposta captação ilícita de sufrágio por candidatos no Município de Araguaína/TO. Aproximadamente 12 Policiais Federais cumprem 3 mandados de busca e apreensão no município de Aragu...