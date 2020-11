Política Palmas reelege Cinthia Ribeiro; em Gurupi dá Josi Nunes e Araguaína confirma Wagner Em Paraíso, Celso Morais é confirmado na sucessão de Avelino

A prefeita de Palmas Cinthia Ribeiro (PSDB) foi reeleita quando o sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontava 98,7% dos votos apurados e a tucana alcançava 36,22% dos votos válidos, às 19h33 de domingo. Em votos nominais, a gestora estava com 45.555 votos. O segundo, Professor Júnior Geo (PROS) estava com 14,59% dos votos válidos e 18.350 nomimais, seguido p...