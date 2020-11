Política Movimentação dos candidatos a prefeito em Palmas Confira a agenda de campanha neste dia 3 de novembro

Alan Barbiero (Pode): 7h30: reuniões em empresas 8h30: reuniões em empresas 14h: visita eleitores 16h: caminhada com mulheres na avenida Tocantins 18h: entrevista à Record 19h: reunião com eleitores no jardim Aureny II Barison (Republicanos): 7h: café da manhã em supermercado 10h: visita grupo 1...