Política Movimentação das primeiras horas de votação na Capital; veja imagens Palmas tem o maior colégio eleitoral do Estado com 180.524 eleitores

Nas primeiras horas de votação, as seções na Capital começaram com movimentação tranquila. Palmas tem o maior colégio eleitoral do Tocantins com 75 locais e 617 seções, além de 180.524 eleitores. A votação para prefeitos, vice-prefeitos e vereadores segue até às 17 horas deste domingo, 15. Na Escola Municipal Anne Frank o movimento era fraco. Já no Colégio Marist...