Política Justiça Eleitoral do Tocantins recebeu 244 denúncias de irregularidades eleitorais até 30 de outubro Levantamento da Ouvidoria do TRE-TO e do sistema Pardal mostra Palmas com maior quantidade de denúncias por propaganda ilegal, disseminação de fake news e crimes eleitorais

De janeiro a 30 de outubro deste ano, a movimentação dos políticos para as campanhas e as eleições do dia 15 de novembro já provocaram 244 denúncias de irregularidades eleitorais na Justiça Eleitoral no Tocantins, entre janeiro e 30 de outubro. Os dados são do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-TO) levantados a pedido do JTO na ouvidora do Tribunal e da base de dados do ...