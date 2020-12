Política Justiça Eleitoral de Pedro Afonso abre diplomações no Tocantins; Palmas será dia 11 Prazo final é 18 de dezembro e diplomas devem ser baixados pela web após sessão virtual; confira os eleitos já diplomados na 23ª Zona Eleitoral

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-TO) divulgou que a Justiça Eleitoral em Pedro Afonso, onde fica a 23ª Zona Eleitoral do Tocantins diplomou os eleitos para os cargos de vereador e s, vice-prefeito e prefeitos dos municípios de Bom Jesus do Tocantins, Pedro Afonso, Rio Sono e Tupirama. A solenidade virtual teve a condução do titular da 23ª ZE, juiz Milton Lamenha de ...