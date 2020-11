Política Justiça Eleitoral autoriza busca e apreensão no comitê de Marcelo Lucena (DEM) em Tocantínia Juiz André Netto atendeu pedido do promotor João Edson ao apontar suposta divulgação de propaganda, após a presença de aliados do candidato com camisas azuis e o número do partido em seções e ruas da cidade

Policiais federais, militares e civis cumprem no final da tarde deste domingo, 15, mandado de busca e apreensão nas seções eleitorais e sede do DEM, em Tocantínia, ordenados pelo juiz André Fernando Gigo Leme Netto, de Miracema. O juiz atendeu a uma representação do promotor João Edson de Souza, após aliados do candidato a prefeito Marcelo Lucena (DEM) ...