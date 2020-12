Política Em eleição após apagão, irmão de Alcolumbre e deputado estadual avançam ao 2º turno em Macapá Data da eleição municipal foi adiada por causa do apagão que deixou 14 cidades do Amapá às escuras

Adiado por causa da crise energética que afetou o Amapá em novembro, o primeiro turno da eleição para prefeito de Macapá foi realizado neste domingo (6). Josiel Alcolumbre (DEM), irmão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e o deputado estadual Dr. Furlan (Cidadania) disputarão o segundo turno no próximo dia 20. Macapá foi a única cidade do...