Política Despesas oficiais de candidatos a prefeito passam de R$ 25,6 milhões Tiago Amastha Andrino (PSB) lidera o ranking de despesas contratadas com R$ 4,8 milhões, seguido por Vanda Monteiro (PSL), com R$ 3, 1 milhões

Dados do repositório do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) consultados pelo Jornal do Tocantins nesta terça-feira, 3, mostram que as despesas contratadas pelos candidatos a prefeito do Tocantins superam os R$ 25 milhões no primeiro mês de campanha, iniciada dia 27 de setembro. A primeira prestação de contas contém receitas e gastos até 20 de outubro. O candidato Tiago Amast...