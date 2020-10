Política Confira como o eleitor palmense avalia o governo de Cinthia, de Carlesse e de Bolsonaro Dados são da segunda rodada da pesquisa Ibope divulgada pela TV Anhanguera/G1 Tocantins

Pesquisa Ibope divulgada pela TV Anhanguera/G1 Tocantins, nesta sexta-feira,23, mostra os percentuais de avaliação da gestão da Prefeitura de Palmas, do governo estadual e do governo federal. O instituto perguntou aos entrevistados, como classificam, de uma maneira geral, a administração da prefeita Cinthia Ribeiro (PSDB), do governador do Toca...