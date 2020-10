Política Confira a agenda dos candidatos na capital Programação das atividades de campanha dos 12 prefeituráveis de Palmas

Alan Barbiero (Pode): 8h: gravação para a campanha 11h: entrevista por uma revista 14h: visita a eleitores nas Arnos 16h: evento "Trenzinho do 19" 18h30: reunião com eleitores na zona rural 20h30: reunião com eleitores na 1.303 Sul. Barison (Republicanos): 7h40: visita ao Hospital Otorrino 10h: entrevista ...