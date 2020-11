Política Comissão de transição em Miracema tem 28 nomes indicados pela gestão atual e a eleita no dia 15 Prefeito Saulo indicou 16 nomes e a prefeita eleita Camilha Fernandes outros 12

O processo de transição na prefeitura de Miracema, centro do Estado, a 80 km de Palmas será conduzido por 28 pessoas, segundo Decreto de N° 235/2020 do prefeito de Miracema, Saulo Milhomem (PP), publicado na sexta-feira, 27. O processo vai "inteirar" a gestão da prefeita eleita Camila Fernandes (MDB) do "funcionamento da administração muni...