Política Candidatos têm até hoje para comícios e propaganda na TV e rádio Também nesta quinta-feira, é o último dia para debates entre os candidatos

Nesta quinta-feira, 12, a três dias para as eleições municipais de 2020, é o último dia da propaganda eleitoral gratuita em rádio e televisão dos candidatos que disputam as prefeituras e câmaras municipais neste ano. A votação é no domingo, 15. Conforme o calendário eleitoral, os candidatos também têm até hoje para participar de debates no rádio e...