Política Até sistemas do TSE enfrentarem lentidão, interior do estado definiu eleitos Confira resultados dos municípios totalizados antes da pane

Até o sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) enfrentar lentidão para divulgar o resultado - segundo o tribunal, o recebimento das informações dos tribunais regionais e a totalização estão normais - alguns municípios do Tocantins já conhecem seus eleitos. É o caso de Alvorada, com o prefeito Paulo Antônio (DEM) reeleito com 61,8% dos votos. Em M...