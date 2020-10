Política Agenda dos candidatos à Prefeitura de Palmas nesta terça-feira, 20 Confira a movimentação agendada dos candidatos na capital

Confira a programação diária das atividades de campanha de cada candidato à Prefeitura de Palmas, com horários e locais desta terça-feira, 20. Alan Barbiero (Pode) 7h30: café da manhã em empresa 9h: visita à Apae 11h: reunião com o Sindicato dos Jornalistas 12h: entrevista em uma rádio 16h: campanha em trenzinho 18h: reunião com eleito...