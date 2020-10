Política Agenda de quinta-feira, 22, dos candidatos à prefeitura de Palmas Confira as atividades programadas pelos 12 prefeituráveis

Confira a programação de atividades dos candidatos a prefeito da capital nesta quinta-feira, 22 Alan Barbiero (Pode) 7h: café da manhã em empresa. 9h: reunião na Sementes do Verbo 12h: reunião com eleitores em condomínio 16h: campanha em trenzinho 18h: reunião com eleitores no Setor Santa Fé. 20h: reunião com eleitores no...