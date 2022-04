Política Eleições de outubro terão novos modelos de urnas e contarão com 4.741 máquinas no Tocantins Das novas urnas, 2.005 são do novo modelo , que propõe mais acessibilidade e segurança, segundo Justiça Eleitoral

Como parte do projeto Democracia, Diálogo e Transparência, a Justiça Eleitoral do Tocantins realizará até as próximas eleições, em outubro, encontros com a imprensa, sociedade e organização civil sobre o pleito. Nesta segunda-feira, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) apresentou aos veículos de comunicação, em Palmas, a nova urna. O modelo, segundo o órgão,...