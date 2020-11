Política Eleições contarão com grande efetivo das forças de segurança nas ruas e apuração de denúncias Integrantes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) divulgaram como ocorrerá o esquema e atuação dos órgãos para o pleito no Estado

Em coletiva de imprensa que ocorreu na tarde desta quinta-feira, 12, membros do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) das Eleições 2020 divulgaram detalhes de como será a organização para o dia da votação em todas as seções do Tocantins, principalmente com relação à segurança sanitária dos mesários e eleitores. A coletiva ocorreu no do Tribunal Regional Eleitoral (...