Política Eleições 2024: mesários podem ser convocados até o dia 7 de agosto O Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins ressalta que além da função de mesário, há convocações para apoio logístico, mesa de justificativa e testes de integridade

Os juízes eleitorais têm até o dia 7 de agosto para publicar o edital com os nomes dos eleitores convocados para atuar como mesários nas Eleições Municipais de 2024. As inscrições para participação voluntária no processo já estão abertas, e as convocações começaram. Faltando três meses para o pleito, o Via Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-T...