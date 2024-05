Política Eleições 2024: mais de 165 mil tocantinenses estão com título cancelado, diz TRE Tribunal informou que situação ocorre com quem deixou de votar ou justificar a ausência por três eleições consecutivas

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), o estado registrou 165.901 eleitores com título cancelado. Destes, 103.560 são do gênero masculino, equivalente a 62.4%; e 62.341 são do gênero feminino, que corresponde a 37.6% do total.