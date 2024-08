Política Eleições 2024: conheça as regras para propaganda eleitoral na internet Campanha eleitoral começou na última sexta-feira (16) e exige uma série de cuidados com a legislação do TSE. Penalidades para o descumprimento incluem multas, cassação do candidato e até prisão

Com o crescente uso da internet no Brasil e no Tocantins, a campanha eleitoral tem presença marcante no cenário digital. A propaganda política pode ser veiculada em sites, blogs, perfis nas redes sociais e aplicativos de mensagens, como WhatsApp e Telegram, por exemplo. Mas quais são as regras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para a campanha eleitoral na internet? V...