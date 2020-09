Política Eleições 2020: termina hoje prazo para pedir registro de candidatura Mais de 700 mil candidatos devem concorrer a prefeito e vereador

O prazo para a apresentação de pedidos de registro de candidaturas na Justiça Eleitoral termina neste sábado, 26. A expectativa do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é de que, neste ano, mais de 700 mil candidatos disputem as 5.568 vagas de prefeito e as milhares de cadeiras de vereador. Nas eleições municipais de 2016, a...