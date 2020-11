Política Eleições 2020: acompanhe entrevista do presidente do TSE Ministro Luís Roberto Barroso concede entrevista online neste domingo

Neste momento, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luís Roberto Barroso, concede entrevista coletiva online sobre o 1º turno da eleições municipais 2020 no Brasil. Em boletim divulgado ao meio-dia, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que 13 candidatos foram presos até as 11h. Outros 10 foram flagrados em ...