A Assembleia Legislativa do Tocantins informou nesta segunda-feira, 6, que a sessão para acompanhar a eleição da Mesa Diretora, na manhã desta terça-feira, 7, não terá presença física do público externo. Segundo a Casa de Leis, a decisão é “em razão da crescente disseminação do novo coronavírus, e pelo bem-estar dos deputados e dos nossos servidores”, comunicou o órgão através do seu site oficial.

A sessão poderá ser acompanhada pela TV Assembleia, disponível no canal 44, na plataforma de vídeos do YouTube e no site da Casa de Leis. Fotos, texto e vídeo serão disponibilizados aos veículos de comunicação, após o término da sessão.