Eduardo Siqueira Campos é candidato à Prefeitura de Palmas pelo Podemos

Eduardo Siqueira Campos foi definido oficialmente como candidato à Prefeitura de Palmas. A convenção do partido PODEMOS, em aliança com o Agir e PRTB, ocorreu na tarde desta quinta-feira (1°), na Feira Coberta do Jardim Aureny III, região sul de Palmas. No evento, o partido também anunciou o pastor Carlos Velozo (Agir) como candidato a vice da chapa, além dos ve...