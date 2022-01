Política Eduardo Leite testa negativo para Covid-19 e encerra quarentena No início da semana, ele e o namorado haviam recebido exames positivos para o coronavírus

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), disse neste sábado (15) que testou negativo para a Covid-19 e, portanto, está encerrando seu isolamento social. No início da semana, ele e o namorado haviam recebido exames positivos para o coronavírus. "Com teste negativo e cumprido o período sem febre ou sintomas graves, encerro hoje o meu isolamento em fun...