Eduardo e Carlos Bolsonaro são obrigados a excluírem posts que associam Jean Wyllys a Adélio Bispo

O juiz Diogo Barros Boechat, do 5º Juizado Especial Civil do Rio de Janeiro, mandou o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) excluírem publicações que associavam o ex-deputado federal Jean Wyllys (PSOL) ao esfaqueador do presidente Jair Bolsonaro, Adélio Bispo. As mensag...