Política Eduardo Bolsonaro sobre caso João Alberto: “Conseguiram seu George Floyd” Floyd, a quem o deputado se refere, morreu em 25 de maio depois de ser detido por suspeita de ter tentado pagar uma compra com uma nota falsa de 20 dólares em um supermercado nos EUA

O deputado federal e filho 03 do presidente da República, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), disse neste sábado (21) que a esquerda brasileira conseguiu “seu George Floyd”. A declaração do deputado fez referência à morte de João Alberto Silveira Freitas, 40 anos, conhecido pelos amigos como Beto. Ele foi espancado e morto em uma loja do Carrefour em Porto ...