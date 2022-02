Política Eduardo Bolsonaro diz que levou R$ 43.000 de multa por não usar máscara Sem dar detalhes, o congressista citou o caso durante conversa com aliados no Twitter Spaces

O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) afirmou na quarta-feira (10) que recebeu uma multa de R$ 43.000 por não usar máscara em local público. Sem dar detalhes, o congressista citou o caso durante conversa com aliados no Twitter Spaces. O filho do presidente disse que vai compartilhar nas suas redes sociais o contexto da multa. Minimizou a obrigatoriedade do uso de...