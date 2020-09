Política Edson Neiva é escolhido pelo MDB para disputar prefeitura de Aurora Convenção aprovou coligação com DEM e PT para as eleições de novembro

Em convenção na terça-feira, 15, o MDB de Aurora oficializou as candidaturas de Edson Neiva (MDB) à prefeito e Domingos de Deraldo (DEM) a vice-prefeito, na Chácara Senhor do Bonfim, no setor Fortaleza. O evento contou com a participação do presidente municipal do MDB, o ex-prefeito da cidade, Dional Sena, lideranças políticas de outros partidos, pré-...