Política Edital para candidato a desembargador exige 10 anos de atuação e saída dos cargos de confiança do MP Conheça as regras definidas para a formação da lista de seis candidatos ao Tribunal de Justiça e o nome de alguns cotados

O edital que regulamenta as eleições no Ministério Público do Tocantins para escolher a lista com seis nomes que serão indicados para a vaga de desembargador do Tribunal de Justiça do Tocantins, aberta com a aposentadoria compulsória de Ronaldo Eurípedes, exige que os candidatos tenham no mínimo 10 anos de atuação e que se desincompatibilizem 15 dias antes do início d...