A publicação do edital do concurso da Assembleia Legislativa está prevista para ocorrer na última semana de novembro, segundo divulgou a Casa em comunicado à imprensa nesta quinta-feira, 23, após encontro da Comissão do Concurso com representantes da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que organizar o certame.

Segundo a Assembleia, no encontro foram abordados os últimos detalhes do edital, como a data de aplicação das provas, ainda não conhecida.

Conforme as informações, a realização das provas será em todas as regiões do Estado para "proporcionar igualdade de condições aos tocantinenses que buscam concorrer às 107 vagas disponibilizadas concurso".

As inscrições para os cargos técnicos (nível médio) serão de R$ 80; para analistas (nível superior), R$ 125, e para procurador jurídico, R$ 215. Segundo a Assembleia, os valores ficaram abaixo do que é cobrado em outros concursos e buscam “proporcionar condições acessíveis a todos os concorrentes às vagas disponíveis”.

A assembleia prevê as inscrições para o concurso entre o início de dezembro e meados de janeiro de 2024.