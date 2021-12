Política Duas mulheres e quatro homens eleitos pela OAB-TO terão vida pregressa escrutinada no TJTO Os seis eleitos pelo conselho estadual da ordem terão aspectos sociais e morais analisados conforme regras definidas pelo Tribunal de Justiça antes de definir a lista dos três nomes para a escolha do governador na vaga de Amado Cilton Rosa

Pelas mulheres, Ângela Issa Haonat e Verônica Silva do Prado Disconzi. Pelos homens, Arthur Oscar Thomaz de Cerqueira, Luciano Ayres da Silva, Marcos Antônio de Sousa e Paulo Roberto da Silva. Os seis nomes compõem a lista dos indicados pela seccional tocantinense da Ordem dos Advogados do Brasil para disputar uma vaga de desembargador do Tribunal de Justiça (TJTO)...