Política 'Dormindo', Mandetta diz que não ouviu fala de Bolsonaro sobre demissão Presidente sinalizou que pode demitir do governo quem está ‘se achando’ e mandou recado: ‘minha caneta funciona’

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta (DEM), se esquivou dos recados do presidente Jair Bolsonaro dados neste domingo, 5, que sinalizou que poderia demitir do governo quem está "se achando". Questionado pela reportagem cerca de uma hora após as declarações, Mandetta afirmou que ainda não tinha visto a frase. "Eu estou dormindo", disse, parecendo bocejar ao telefone. "...