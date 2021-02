Política Doria vê armação de Aécio em movimento para turbinar rival no partido Governador de SP diz que movimento em favor de Eduardo Leite é estratégia comandada por mineiro

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), vê o dedo de seu desafeto Aécio Neves (MG) no movimento para turbinar a pré-candidatura do governador do RS, Eduardo Leite, à Presidência da República em 2022. Internamente a aliados no partido, Doria diz que é alvo de uma "armação" por parte de Aécio e reclama que parte dos tucanos busca criticá-lo para fazer um ace...