Política Doria toma sol sem máscara em piscina de hotel no Rio e vira alvo de críticas em meio à pandemia A atitude foi criticada depois que imagens do tucano viralizaram em redes sociais; Doria é um dos principais críticos da política do presidente Jair Bolsonaro de ignorar as regras de distanciamento durante a pandemia

No momento em que o Brasil ultrapassava 473 mil óbitos por Covid após 135 dias com média móvel de mortes acima de 1.000, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), foi flagrado sem máscara tomando sol na piscina de um hotel em meio a turistas, neste domingo (6), no Rio de Janeiro. A atitude foi criticada depois que imagens do tucano viralizaram em redes sociai...