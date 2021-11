Política Doria marca conversas com Eduardo Leite e candidatos da terceira via Agora presidenciável do PSDB, paulista quer aparar arestas e acena até a Alckmin

Após vencer acirradas prévias e ser indicado candidato a presidente em 2022 pelo PSDB, o governador João Doria (SP) fez dois movimentos visando apoio para a disputa do Planalto. Primeiro, convidou o rival Eduardo Leite para integrar o comando de sua campanha, "em uma posição de protagonismo", diz o paulista. Segundo, marcou conversas com nomes da chamada terceira via pa...