Política Doria faz boletim de ocorrência após receber ameaça de morte Segurança do governador de São Paulo foi reforçada e a Polícia Civil apura a origem da ameaça

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), registrou um boletim de ocorrência na madrugada desta sexta-feira, 27, após receber telefonema com ameaças de morte, segundo informa o Palácio dos Bandeirantes. A segurança do governador foi reforçada e a Polícia Civil apura a origem da ameaça. “As ameaças foram dirigidas ao telefone celular do governador e davam conta,...