Política Doria e Eduardo Leite evitam se atacar e miram Bolsonaro em debate das prévias Em comum acordo, tucanos buscaram baixar a temperatura após uma escalada de tensão que deixou clara a divisão no partido

No último debate antes das prévias presidenciais do PSDB, marcadas para domingo (21), Arthur Virgílio (AM), João Doria (SP) e Eduardo Leite (RS) buscaram demonstrar convergências e atacaram o governo de Jair Bolsonaro (sem partido). Depois de um debate tenso na última semana, com críticas e acusações diretas entre os postulantes, o encontro promovido pela C...