Política Doria deixa Bolsonaro em segundo plano e aposta em antipetismo ao se inscrever em prévias do PSDB Governador de São Paulo foi o primeiro tucano a se inscrever nas prévias, na sede do partido em Brasília

O governador de São Paulo, João Doria, se inscreveu, nesta segunda-feira (20), nas prévias presidenciais do PSDB fazendo críticas aos governos do PT e afirmando que o antipetismo será predominante em sua eventual campanha à Presidência da República. Doria também alfinetou o governo do presidente Jair Bolsonaro, mas de forma menos incisiva. As prévias tucanas est...