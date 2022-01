Política Doria define Lula, mais do que Bolsonaro, como alvo em início de campanha A avaliação do tucano é de que é preciso iniciar de imediato o processo de desconstrução do petista

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), definiu como estratégia de campanha, ao menos no início, centrar artilharia no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mais até do que em Jair Bolsonaro (PL). A avaliação do tucano, que deixará o cargo em 31 de março, é de que é preciso iniciar de imediato o processo de desconstrução do petista, que reina sobera...