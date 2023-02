A ex-deputada federal Iris de Araújo Rezende Machado morreu um ano e três meses após o marido, o ex-governador de Goiás, Iris Rezende. A ex-primeira dama morreu na manhã desta terça-feira (21), aos 79 anos, depois de ser submetida a uma cirurgia no pulmão e não resistiu às complicações.

O ex-governador Iris Rezende (MDB) morreu no dia 9 de novembro de 2021, aos 87 anos. O político estava internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para tratamento de complicações clínicas após um Acidente Cerebral Hemorrágico (AVCH), ocorrido no dia 6 de agosto de 2021.

Dona Iris se casou com o ex-governador um ano antes dele vencer as eleições para prefeito de Goiânia, em 1964. A união do casal aconteceu no aniversário do ex-prefeito da capital, no dia 22 de dezembro. Juntos, eles tiveram três filhos: Ana Paula, Adriana e Cristiano.

Vida política

Dona Iris foi eleita pela primeira vez em 1999, como suplente do então senador Maguito Vilela. Em 2006, ela foi eleita para seu primeiro mandato como deputada federal, cargo que exerceu de 2007 a 2011. Reeleita, se manteve no cargo entre os anos de 2011 a 2015.

Como primeira-dama, Dona Iris esteve ao lado de seu marido, Iris Rezende, nos seguintes mandatos:

Prefeito de Goiânia: de 31 de janeiro de 1966 até 20 de outubro de 1969;

Governador de Goiás: de 15 de março de 1983 até 13 de fevereiro de 1986;

Governador de Goiás: de 15 de março de 1991 até 2 de abril de 1994;

Prefeito de Goiânia: de 1 de janeiro de 2005 até 1 de abril de 2010;

Prefeito de Goiânia: de 1 de janeiro de 2017 até 31 de dezembro de 2020.

De acordo com o MDB, ela passou a integrar a executiva do partido a partir da última eleição do diretório estadual do partido, que ocorreu em 2021.

Leia também:

- Dona Iris morre aos 79 anos

- Morte de Dona Iris: política concorreu à vice-presidência da República em 1994

- Dona Iris: Galeria de fotos

- Morte da Dona Iris: políticos e autoridades prestam homenagens