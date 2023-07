Quatro proposições de parlamentares tocantinenses na Assembleia Legislativa, uma delas aprovada, fixam homenagens ao ex-governador Siqueira Campos, falecido no dia 4 de julho.

O primeiro a passar pelo crivo do Legislativo, projeto de Lei da Casa de nº 295/2023 alterou o nome do Palácio Araguaia, sede do Poder Executivo, para Palácio Araguaia Governador José Wilson Siqueira Campos.

Apresentado no dia 6 de Julho e aprovado no dia seguinte, o projetou que alterou o nome do Palácio Araguaia, sede do governo estadual, leva a assinatura do presidente da Assembleia Legislativa deputado Amélio Cayres (Republicanos) e subscrito por todos os parlamentares.

Estão em tramitação mais três iniciativas conhecidas.

O projeto de Lei da Casa 298/2023, de autoria do deputado Eduardo Fontes (PSD), também é do dia 6 de julho. O deputado propõe alterar o nome da ponte localizada na TO-080, que liga Palmas ao distrito de Luzimangues, município de Porto Nacional para Ponte Governador José Wilson Siqueira Campos.

“A ponte conhecida como Ponte da Amizade e da Integração Fernando Henrique Cardoso, na verdade não possui uma denominação atribuída por lei, sua denominação foi atribuída através de Decreto Executivo, que foi tornado nulo através de sentença judicial transitado em julgado”, justifica o deputado.

A terceira iniciativa é um projeto de Resolução da Casa, de nº 11/2023, encabeçado pelo deputado tucano Eduardo Mantoan.

A proposta é instituir a “Comenda Gran-Cruz Governador Siqueira Campos" e está sob análise das comissões antes de ser votada em Plenário. Pela proposta, o indicado será aprovado em sessão secreta da casa e pode ser qualquer brasileiro ou instituição.

Com a finalidade de reconhecer o mérito, a comenda irá para brasileiro ou instituição que tenha contribuído de “maneira excepcional e notória” com o Estado ou entidades, e qualquer um que tenha prestado “relevantes serviços à Assembleia Legislativa”.

O último é um requerimento da deputada Vanda Monteiro (União), que pede ao Poder Executivo a construção de um memorial em homenagem ao ex-governador.

Segundo a deputada, o memorial deixará “uma homenagem para que todas as gerações possam conhecer a história do nosso estado e saber a importância do nosso importante estadista na criação e história e como 1º governador do nosso estado”.

Propostas na Assembleia

Clique no link para ter acesso ao projeto original apresentado à Assembleia Legislativa.

Projeto de Lei da Casa 298/2023 - Em tramitação

Altera o nome da ponte localizada na TO-080, que liga Palmas ao distrito de Luzimangues, município de Porto Nacional para Ponte Governador José Wilson Siqueira Campos.

Apresentado no dia 6 de Julho pelo deputado Eduardo Fortes.

Projeto de Resolução 11/2023

Institui a “Comenda Gran-Cruz Governador Siqueira Campos". A proposta do deputado Eduardo Mantoan (PSDB) está sob análise das comissões antes de ser votada em Plenário.

Requerimento 1199/2023

De autorida da deputada Vanda Monteiro (União) pede ao Poder Executivo a construção de um memorial em homenagem ao ex-governador.