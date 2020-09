Dois dias após ter sido impedido pela Prefeitura de Palmas de realizar a convenção que o confirmaria candidato à disputa pelo Executivo da capital, o deputado federal Eli Borges (SD) comunicou, por sua assessoria, que será internado para tratar da infecção por Covid-19.

“Seu quadro de saúde inspira cuidados, embora aparentemente bem, exames detectaram necessidade de internação. Assim sendo, a médica que acompanha seu estado de saúde, entendeu que seria melhor que Eli Borges fosse hospitalizado”, diz o comunicado enviado à imprensa no início da tarde.

De acordo com a assessoria, o deputado acredita que “o período de internação será curto e a doença não irá atrapalhar os planos de candidatura a prefeito de Palmas, visto que sua convenção prevê transmissão ao vivo ou gravada”.

Nem o deputado nem sua assessoria de campanha atenderam aos contatos da reportagem para explicar quais sintomas e o quadro de comprometimento do parlamentar.

O Solidariedade, partido do deputado federal e pré-candidato divulgou nota no sábado acusando a Prefeitura da capital de ter proibido a convenção que o partido marcou no formato drive-in para homologar o nome do parlamentar.

De acordo com a nota, o partido informou a gestão no dia 3 de setembro, porém, na sexta-feira, 11, véspera do ato, proibiu a convenção “sem sequer tomar ciência das providências que foram tomadas para evitar aglomeração”, diz o comunicado.

“Queremos entender que este ato da prefeitura não tenha caráter político, mas sim por um mero desconhecimento da urgência dos atos no período eleitoral”, acrescenta o comunicado, ao remarcar a convenção para a quarta-feira, 16, da 13h às 17h na internet.

A Prefeitura de Palmas, também em nota, reiterou no sábado que o Decreto N⁰ 1.856/2020 com restrições de eventos por conta do coronavírus “continua em vigor e traz em sua redação, no Art. 12, § 1⁰, alíneas I e II, a suspensão da realização de eventos a fim de evitar a aglomeração de pessoas e, consequentemente, a proliferação do novo coronavírus".