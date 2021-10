Política Documento do STJ traz lista da cúpula da Segurança Pública afastada por obstruir investigações Servidores ligados a Secretaria da Segurança Pública (SSP) são alvo de operação e estão proibidos de entrar em prédios públicos estaduais e manter contato com qualquer servidor

Um documento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) encaminhado ao vice-governador Wanderlei Barbosa, que assume o governo do Tocantins após o afastamento do governador Carlesse (PSL), traz a lista de investigados e afastados de seus cargos de função pública na Secretaria da Segurança Pública (SSP). O ministro relator Mauro Campbell Marques, autor do docume...