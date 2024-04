Política Disputa pelo cargo de prefeito de Palmas conta com pelo menos sete pré-candidatos Interessados em concorrer ao cargo de chefe do Executivo Municipal deverão ter candidatura registrada até 15 de agosto. Confira perfil dos atuais interessados no cargo

Duas semanas após o prazo para desincompatibilização de servidores públicos e militares, por exemplo, para filiação partidária e para o estabelecimento do domicílio eleitoral onde se pretende disputar o cargo público, a corrida pela eleição ao cargo de prefeito(a) de Palmas conta ao menos com sete pré-candidatos. A lista inclui jornalista e empresária com at...