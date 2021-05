Política Diretor do Butantan diz à CPI que ações de Bolsonaro impediram entrega de 100 milhões de vacinas até maio Dimas Covas afirmou que seria possível ter entregue os imunizantes desenvolvido em parceria com o laboratório chinês Sinovac, se não houvesse interrupção nas negociações.

Em depoimento à CPI da Covid, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou que as falas do presidente Jair Bolsonaro resultaram na paralisação por três meses do processo de compra da vacina Coronavac. Covas disse nesta quinta-feira (27) que seria possível ter entregue 100 milhões de doses até maio deste ano do imunizante desenvolvido em parceria com o labo...