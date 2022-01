Política Diretor de 'Não Olhe para Cima' critica Bolsonaro “Bolsonaro definitivamente diria para pessoas não olharem para cima”, disse Adam McKay no Twitter

O cineasta Adam McKay, o diretor do filme “Não Olhe para Cima”, afirmou em seu perfil no Twitter que o presidente Jair Bolsonaro (PL) “diria para as pessoas não olharem para cima”. A declaração é uma referência a sua sátira sobre negacionistas disponível na Netflix. O post do cineasta foi feito após o ministro Ciro Nogueira (Casa Civil) escrever um art...