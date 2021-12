Política Diretórios estaduais do PV aprovam federação com PSB, PC do B e PT A aprovação pela maioria dos estados abre caminho para o partido apoiar a candidatura do ex-presidente Lula (PT) na disputa presidencial de 2022

Os diretórios estaduais do Partido Verde se reuniram por cerca de quatro horas na segunda-feira (20) e bateram o martelo sobre a formação da federação partidária com PSB, PCdoB e PT. A aprovação pela maioria dos estados abre caminho para o partido apoiar a candidatura do ex-presidente Lula (PT) na disputa presidencial de 2022. "A reunião da executiva federal dar...